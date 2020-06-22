تعليم خان يونس: تكريم مشرف مبحث الجغرافيا أبو نمر

خان يونس- الرأي

كرّم معلمو مبحث الجغرافيا في المديريات الجنوبية "خان يونس وشرق خان يونس ورفح والوسطى"، اليوم الإثنين، مشرف مبحث الجغرافيا بتعليم خان يونس أ. عطية أبو نمر.

جاء ذلك، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. سعيد قديح مدير التربية والتعليم بشرق خان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بخان يونس، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بخان يونس، وأ. خالد ماضي مدير دائرة المصادر والإنتاج، وأ. صقر أبو ليلة مشرف مبحث الجغرافيا بالوسطى، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، ومعلمي ومعلمات المبحث، وذلك في مدرسة شهداء خان يونس الأساسية.

وفي كلمته رحب أ. الفرا بالحضور، وأشاد بالمحتفى به أ. أبو نمر، متحدثاً عن إنجازاته خلال عمله في سلك التربية والتعليم، منذ أن كان معلماً للمبحث وصولاً إلى تكليفه بمهام رئيس قسم الإشراف التربوي في المديرية، مؤكداً أنه كان مثالاً للموظف المثابر والقدوة لكل من عمل معه، وتمنى أ. الفرا للمحتفى به حياة ملؤها السعادة والتوفيق.

ومن جانبه تحدث أ. أبو ليلة نيابة عن معلمي ومشرفي المبحث، معبراً في كلمته عن سعادته للعمل مع أ. أبو نمر، مؤكداً أنه يعتبر من أساتذة علم الجغرافيا حيث تتلمذ على يديه العديد من الطلبة والمعلمين والمشرفين.

وفي كلمته ثمن أ. أبو نمر هذه اللفتة التي تعبر عن مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين أسرة مبحث الجغرافيا في كافة المديريات، وشكر أ. أبو نمر الحضور على مشاركتهم في التكريم.