خانيونس- الرأي:

انطلاق حملة توعية أمنية بالمستشفى الأوروبي

أطلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون من ادارة مستشفى غزة الأوروبي، حملة توعوية بالجوانب الأمنية استهدفت توعية المرضى والمرافقين، عملا بقاعدة منع الجريمة قبل وقوعها.

تأتي الحملة كإجراء وقائي لمنع السرقات والمقتنيات، ولحفظ السلامة الأمنية داخل المستشفى من خلال توعية وارشاد المرضى لكيفية الحفاظ على امنهم وامن مقتنياتهم.

وشملت الحملة جولة ميدانية شارك فيها من المباحث الطبية الرائد سلامة أبو خاطر، ومن الأمن الداخلي المقدم شاكر اصليح، ومن شرطة التحقيق الرائد هشام عمران، ومن شرطة الحراسات النقيب ضياء قديح.

كما تم عقد اجتماع مع نائب المدير الإداري والمالي أ. مصطفي بكري، وتم الاتفاق على ان تكون حملات مماثلة وبشكل دوري داخل المستشفى لمنع وقوع تجاوزات أو احداث جنائية، الى جانب تركيب بوسترات توعية للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم ومقتنياتهم.

وفي ذات السياق تم الإتفاق مع مسئول الأمن بالمستشفى أ. علاء العكر على عمل جولات دورية في محيط وداخل أقسام المستشفى، وذلك لضبط الحالة الأمنية والأخلاقية.