استكمال البرنامج التعريفي لطلبة الامتياز بدائرة التمريض

خانيونس- الرأي:

استكملت دائرة التمريض في مستشفى غزة الأوروبي تنفيذ البرنامج التعريفي لطلبة الامتياز الوافدين من الجامعات الفلسطينية المختلفة.

ويتضمن البرنامج تقديم عروض توضيحية حول الخدمات التي يقدمها المستشفى وكذلك شرح السياسات والاجراءات التي يجب اتباعها من قبل الكادر الطبي والتمريضي والالتزام بها داخل المستشفى لضمان تقديم خدمة آمنة للمرضى وعكس صورة مشرفة عن المستشفى.

وخلال كلمته بافتتاح البرنامج شدد عطا الجعبري مدير دائرة التمريض على أهمية البرنامج وضرورة الالتزام بما يصدر عنه ليكون مشهد العمل أكثر وضوحاً وسلاسة للجميع.

البرنامج يقدمه كلاً من د.علي البلبيسي ود. وسام قشطة في قسم التعليم الداخلي بالمستشفى.