"الزراعة" تناقش إنجاز الخطة الزراعية متوسطة المدي 2021-2023

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطط والسياسات في وزارة الزراعة، سلسلة من ورشات العمل لإنجاز "خطة استراتيجية متوسطة المدي للقطاع الزراعي.

حيث قامت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، ومديريات الزراعة الخمسة بعقد لقاءات في المرحلة الاولي مع المزارعين والبلديات للتعرف على احتياجات المزارعين عن كثب وايضا تحديد المشاريع التي تناسبهم والمشاكل التي تواجههم.

ويجري حاليا في المرحلة الثانية عقد لقاءت مكثفة مع كافة الإدارات العامة والمديريات والجهات الفاعلة بالوزارة للتعرف على رؤيتهم وتصورهم للخطة متوسطة المدي والمشاريع المقترحة واولوياتها بالنسبة لهم

وفي المرحلة الثالثة المقبلة وهي مشاركة كافة العاملين في القطاع الزراعي سواء كانوا مؤسسات ومنظمات دولية،أومحلية لها علاقة بالقطاع الزراعي بحيث تكون تلك الخطة متوسطة المدي تشمل القطاع الزراعي بشكل عام