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ضخ تجريبي لبئر مياه "النقيب" في النصيرات

22 حزيران / يونيو 2020 01:26

الوسطى- الرأي:

أجرت بلدية النصيرات، ضخاً تجريبياً لبئر مياه "النقيب" الذي تم حفره بمنطقة السوق القديم "بلوك K"، بتمويل من فاعل خير.

وأشار رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، إلى أن البئر سيعمل بقدرة إنتاجية حوالي 20 كوب في الساعة، وسيخدم ما يقارب 100 عائلة تسكن في المنطقة، كانت تعاني من أزمة مياه خلال فصل الصيف، خاصة وأنها منطقة سكنية مرتفعة.

وأوضح أنه وبسبب عدم تمكُّن البلدية من تنفيذ خط ناقل لتغذية المنطقة المرتفعة بالمياه، فقد لجأت إلى حفر بئر مياه يخدم سكان المنطقة، مبينا أنه سيتم تنفيذ وتركيب محطة تحلية للمياه خلال الفترة القادمة.

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