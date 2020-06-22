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بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل ساحة قلعة برقوق

22 حزيران / يونيو 2020 01:32

بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل ساحة قلعة برقوق
بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل ساحة قلعة برقوق

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة بإعادة تأهيل ساحة قلعة برقوق ضمن جهودها الرامية لتأهيل المرافق والساحات العامة لدعم جهود التنظيم وتعزيز الوضع السياحي واحياء البعد التاريخي لخان يونس.
وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن إعادة تأهيل ساحة القلعة يأتي في إطار عملية ترتيب مركز المدينة ومنع وجود العشوائية والفوضى، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير وتعزيز البعد التاريخي للقلعة وقيمتها الوطنية، مبيناً أهمية تلك الأعمال لتصبح ساحة عامة للمشاة تكون معلماً حضارياً وتاريخياً للأجيال القادمة.
وبين م. البطة أن البلدية أزالت في وقت سابق كراج المركبات المؤقت ومصلى المسجد الكبير والبسطات العشوائية من أجل إتمام عملية التنظيم وتهيئة الساحة، موضحاً أن تلك الأعمال تأتي ضمن رؤية البلدية وفق خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الاهتمام في ساحة المدينة وابراز الطابع التاريخي لها، واستجابةً لرغبات السكان في توفير سبل الراحة بشكل مجاني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، حيث تمثل ساحة القلعة وجهة سياحية يفد لها الزائرون لزيارة قلعة برقوق.
ومن جانبه بين المهندس بقسم الصيانة في البلدية عبد الله خلف أن المساحة الإجمالية لساحة القلعة تبلغ (2000)م2، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية قامت ببناء جزيرة في الجانب الغربي والجنوبي لفصل حرم الشارع عن الساحة وتنفيذ أعمال تسوية وتجريف وتعديل المناسيب في الجزء الشمالي للساحة غير المهيئة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة فرد طبقة بيس كورس، وكذلك تركيب بلاط انترلوك على مساحة (1000) م2 ، إلى جانب ترميم النُصب التذكاري لشهداء مذبحة خان يونس، وتركيب مقاعد وزراعة أشجار زينة وتوفير مساحة خضراء لتعزيز المشهد الجمالي.

بلدية خان يونس تشرع بإعادة تأهيل ساحة قلعة برقوق 104886318_3063416700413522_1294055210609421906_o
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