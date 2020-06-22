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التوجيه السياسي تطلق برنامجاً توعوياً للنزلاء بعنوان "حياتي أمانة"

22 حزيران / يونيو 2020 01:38

التوجيه السياسي تطلق برنامجاً توعوياً للنزلاء بعنوان "حياتي أمانة"
التوجيه السياسي تطلق برنامجاً توعوياً للنزلاء بعنوان

غزة- الرأي

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني،  برنامجًا توعويًا بعنوان "حياتي أمانة" لنزلاء مراكز التأهيل والإصلاح، بمحافظات قطاع غزة.

وتضمن البرنامج التوعوي عددًا من المحاضرات المختلفة شملت "مقاصد الشريعة، الحرية النفسية، السلامة النفسية الذاتية، الإيجابية، التفاؤل والإيجابية، وإدارة الوقت، وجلسات نفسية".

ويحاضر تلك المحاضرات التي ستستمر لمدة 4 أسابيع متواصلة، نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في تلك العلوم، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

ويأتي هذا البرنامج التوعوي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي للارتقاء بفئة النزلاء ثقافيًا وفكريًا ونفسيًا.

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