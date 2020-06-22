بدء العمل بمشروع صيانة أبراج المنقذين برفح

رفح- الرأي:

باشرت طواقم بلدية رفح بأعمال إنشاء أبراج إنقاذ جديدة وصيانة أبراج الإنقاذ البحري على شاطئ بحر المدينة؛ لضمان تغطية شاطئ بحر المدينة بنقاط للمنقذين حفاظاً على سلامة المصطافين، ضمن مشروع تطوير أبراج المنقذين المدرج ببرنامج التشغيل كثيفة العمال الممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - Mdlf.

وأوضح مدير دائرة تصميم المشاريع ببلدية رفح م. محمد سرحان أن المشروع يشمل إنشاء خمسة أبراج إنقاذ جديدة في مناطق متفق عليها مع جهاز الدفاع المدني وصيانة أبراج الإنقاذ القائمة.

وبين سرحان أنه خلال المشروع تم توفير (34) فرصة عمل للشباب بنظام التشغيل المؤقت، بتكلفة إجمالية بلغة 47.000 دولار أمريكي.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالحفاظ على نظافة الشاطئ والأماكن العامة والالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن البلدية والإنقاذ البحري، متوقعاً أن ينتهي العمل بالمشروع منتصف شهر يوليو القادم.

وأكد سرحان أن البلدية تبذل قصار جهدها لتطوير شاطئ بحر المدينة ضمن خطة متعددة الجوانب تستهدف تطوير وتحسين الخدمات في المرافق العامة وشاطئ بحر المدينة.