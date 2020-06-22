تكريم بلدية خان يونس لتسمية أحد شوارعها باسم قائد وطني

خانيونس- الرأي:

أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة أن إطلاق البلدية أسماء شهداء فلسطين على شوارعها الرئيسية والحيوية واجب وطني من أجل تخليد ذكراهم للأجيال القادمة، وكذلك تقديراً لدورهم البارز في خدمة القضية الفلسطينية وأبناء شعبنا على كافة الأصعدة.

وكان رئيس البلدية، وبحضور مدير مكتبه م. سعد عاشور قد استقبلوا وفدًا من حركة الجهــاد الاسـلامـي برئاسة أ. تميم بركة، والذين حلوا ضيوفاً على البلدية وذلك تثميناً لجهودها في تسمية الشوارع وإطلاق اسم القائد الوطني رمضان شلّح على شارع رئيس بالمدينة والذي يربط منطقة إسكان النمساوي بشارع عبد العزيز الرنتيسي وصولاً إلى شاطئ البحر غربي المدينة والبالغ طوله (3) كيلو مترات تقريباً.

وأكد البطة على أهمية تسمية الشارع المذكور باسم الفقيد د. رمضان وذلك تقديراً وامتناناً من خان يونس ومن كل فلسطين وأهلها للرجل الوطني والقائد الفلسطيني الكبير الذي حمل هم شعبنا وكان مثالاً يحتذى به في التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة وقضى حياته دفاعاً عن شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وبدوره عبر ممثل الحركة في القوى الإسلامية والوطنية تميم بركة، عن تقديره الكبير للبلدية ودورها في خدمة المجتمع بكل مكوناته مشيراً إلى أنه فخر كبير لأهالي خان يونس أن تحفظ مدينتهم اسم هذا القائد الوطني الكبير وتقدر عطاءه وتضحياته.