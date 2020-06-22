خان يونس: توزيع معدات نظافة وحماية صحية على صناع الجمال

خانيونس- الرأي:

تسلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من مركز الموارد العمالية من خلال بدعم مؤسسة أسبانية مجموعة من الطرود الصحية ومعدات النظافة والحماية، والتي تم توزيعها على صناع الجمال من العاملين بالبلدية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة أبناء شعبنا.

وحضر توزيع تلك الطرود مدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومسئول مركز الموارد العمالية عبد السميع النجار، وعدد من موظفي صناع الجمال.

وأشار الأغا على أهمية اللمسة الكريمة من قبل مركز الموارد العمالية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الجوانب الصحية والحفاظ على صناع الجمال الذين يعملون في مهنة تتطلب زيادة الإهتمام بالجوانب الصحية أكثر من غيرها.

وأكد على أن بلدية خان يونس تسعى بكل امكانياتها المتوفرة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها سيما تلك الشرائح التي لها احتكاك مباشر بالجمهور، لافتاً إلى أنه ومنذ بداية أزمة وباء كورونا قامت البلدية بتنفيذ حملات التعقيم الدورية لكل مرافقها وأحياء المدينة والتجمعات السكانية في إطار مجابهة انتشار الفايروس، بالإضافة إلى توزيع المعقمات الطبية على معظم العاملين لديها بالرغم من الضائقة المالية الراهنة.

وشكر الأغا القائمين على مركز الموارد العمالية وكل المؤسسات الإغاثية على دعمهم الكريم في توفير الطرود الطبية، داعياً كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة تقديم كل ما من شأنه تعزيز تلك الخدمات الصحية وحماية العمال الذين هم خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبدوره أوضح النجار أن توزيع معدات النظافة والحماية الصحية يأتي ضمن مشروع التدخل الطارئ لإنتشار فايروس كورونا بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، معرباً عن سعادته باستهداف فئة صناع الجمال الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، مشيراً إلى أن المركز سينفذ المزيد من الأنشطة المشابهة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.