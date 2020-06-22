استمرار العمل في مشروع تمديد خطوط الصرف الصحي في رفح

رفح- الرأي:

قامت لجنة مشتركة من دائرة الرقابة والتدقيق ودائرة الاشراف على المشاريع بزيارة ميدانية لموقع مشروع تمديد خطوط مياه الصرف الصحي، في إطار توجهات مصلحة المياه في المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تنفيذ المشاريع، والتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة خلال تنفيذ المشاريع ومطابقتها للخطة المعدة للمشروع من أجل التعرف على تطورات تنفيذ المشروع ومختلف عناصره بمنطقة " المصبح" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر أن مصلحة مياه بلديات الساحل قد شرعت مع بداية الأسبوع الماضي وبتمويل من "جمعية الهلال الأحمر التركي" بتنفيذ مشروع تمديد شبكات مياه الصرف الصحي ووصلات منزلية في منطقة مصبح والذي يخدم حوالي 1000 نسمة.

كما يستهدف المشروع ردم والتخلص من الآبار الامتصاصية في المنطقة المستهدفة والتي تتسبب في العديد من المشاكل البيئية للمنطقة وسكانها.