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تشغيله في الأول من يوليو

الانتهاء من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى "الأقصى"

22 حزيران / يونيو 2020 03:59

الوسطى- نهى مسلم- الرأي:

انتهت وزارة الصحة من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى بسعة سريرية 5 أسرة.

وأفاد د. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات بوزارة الصحة، أن هذا القسم تم تجهيزه بالكامل ودعمه بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة للمواليد، الى جانب دعمه بكادر تمريضي ليصل الى 10 حكيمات وجاري الآن تدريبهم على تشغيل القسم.

وأوضح فحجان أن من المقرر افتتاحه في الأول من يوليو المقبل، والذي سيخفف المعاناة عن السيدات ومواليدهن في المحافظة الوسطى من التنقل بين المحافظات، مشيرا الى أن الحالات كانت تحول سابقا الى مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء لعدم توفر الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى.

 أكد على أن هذا القسم سيقدم خدمة كاملة للأطفال حديثي الولادة وإضافة نوعية للخدمة الصحية ومكمل لقسم الحضانة وتخفيف الضغط على الحضانات في مستشفيات القطاع والذي يتسع لـ 20 سرير، لافتا الى أن نسبة اشغال الأسرة في قسم الحضانة تصل الى 120%، في ظل التعداد السكاني للمحافظة الوسطى الذي يصل الى 400 ألف نسمة.

ويأتي تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى في إطار تقديم خدمة أمنة و ميسورة للمتلقي الخدمة و تخفيف ضغط التحويل من قسم الحضانة على المستشفيات الأخرى، و المحافظة على صحة و سلامة الأم و جنينها خاصة حالات الحمل الخطرة.

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