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المواصلات تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية بغزة

22 حزيران / يونيو 2020 04:11

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غزة – الرأي:

شرعت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات الاثنين بحملة تنظيم عمل الورش الفنية والكراجات في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأفاد نائب مدير عام الإدارة فضل حمودة في بيان له، بأن الهدف من هذه الحملة هو التأكيد على التزام أصحاب الورش الفنية والكراجات بمعايير السلامة والأمان الصادرة عن الوزارة لما لها من أهمية كبيرة تعود على المواطنين وأصحاب المنشآت.

وأوضح أن الوزارة أصدرت تعليماتها لكافة هذه المنشآت بضرورة التعامل ضمن معايير الوقاية والسلامة الصحية في ظل جائحة كورونا.

ودعا أصحاب المنشآت إلى ضرورة تسوية أوضاعها وتسجيلها في الدوائر الحكومية المختصة.

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