الاحتلال يواصل عزل الأسيرين "خرواط" و"القواسمة"

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصل إدارة سجون الاحتلال، عزل الأسيرين محمد عمر خرواط، وحاتم القواسمة، منذ أكثر من 100 يوم.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم الاثنين، أن الأسير "خرواط" يقبع في عزل سجن "أيلون – الرملة"، والأسير حاتم القواسمة يقبع في عزل سجن "جلبوع".

وبينت أن "خرواط" محكوم بالسّجن المؤبد لأربع مرات، وهو معتقل منذ عام 2002، والأسير القواسمة محكوم بالسّجن أربع مؤبدات، وهو معتقل منذ عام 2003.

ووفقًا للنادي، فإنّ إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، وتُشكل أبرز أدواتها التنكيلية.

كما تحرم إدارة سجون الاحتلال، الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزلٍ مضاعف.

وفاقمت إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار الوباء، من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي.