البيت الأبيض يُحدد موقفه من "خطة الضم" خلال أيام

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف موقع "آكسيوس" أنه من المتوقع أن يعقد البيت الأبيض الأمريكي اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان سيتم منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الضوء الأخضر" بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وينسب الموقع لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن هناك خلافات حول مسألة الضم داخل كلٍّ من الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب، حيث يخشى مسؤولو الأمن والمخابرات من الجانبين أن يؤدي الضم إلى تصعيد العنف في المنطقة، مشيرين إلى أنه من غير المتوقع أن تمضي "إسرائيل" قدماً في الضم دون موافقة البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تُعقد الاجتماعات يوم الاثنين أو الثلاثاء، وتشمل صهر الرئيس دونالد ترامب "جاريد كوشنر" ووزير الخارجية "مايك بومبيو" ومستشار الأمن القومي الأميركي "روبرت أوبراين" وسفير الولايات المتحدة في "إسرائيل" ديفيد فريدمان.

وكان من المتوقع أن يسافر مبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتز إلى "إسرائيل"، لكنه بقي في واشنطن لحضور الاجتماعات.

وبحسب "آكسيوس"، من المتوقع أن ينضم الرئيس ترامب إلى المناقشة في مرحلة معينة، ويأخذ القرار النهائي بشأن الضم.

ويقول الموقع إن السفير الأميركي "ديفيد فريدمان" يعمل خلف الكواليس بشكل حثيث لمنح الحكومة الإسرائيلية "الضوء الأخضر" للضم الآن، لكن الآخرين في الإدارة الأميركية أكثر حذراً.

يذكر أن "بومبيو" عاد من زيارته لإسرائيل يوم 13 أيار الماضي حاملاً مجموعة من التحفظات على الضم، بسبب مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي والخلافات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية، ولكن "بومبيو" تحوّل منذ ذلك الحين وأصبح الآن قريباً من موقف فريدمان"، بحسب آكسيوس.

أما بالنسبة لموقف كوشنر، فيقول الموقع "إن موقف كوشنر غير واضح حتى الآن، فهو لا يعارض الضم من الناحية الأيديولوجية، لكنه مستثمر بعمق في خطة ترامب للسلام، ويريد التأكد من أن خطوات إسرائيل لا تقوضها".

وستكون إحدى نقاط النقاش الرئيسية الخلافات حول مسألة الضم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، ووزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي.