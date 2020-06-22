"أونروا" تعلن تفاصيل انعقاد امتحان وظيفة معلم

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" عن مكان وتاريخ انعقاد الامتحان الكتابي لوظيفة معلم في التخصصات المختلفة، موضحة أنّها ستعلن لاحقًا عن أرقام الجلوس والقاعات لكل متقدم.

وأكّدت "أونروا" أن على المرشحين للامتحان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة والمرتبطة بانتشار جائحة "كورونا" وأخذها بجدية؛ لتجنّب أي عدوى محتملة.

ودعت "كل متقدم يشعر أنّه متوعك صحيًا بإبلاغ دائرة الموارد البشرية قبل تاريخ انعقاد الامتحان وذلك لأخذ التدابير اللازمة كتخصيص لجنة منفصلة".

وطالبت المتقدمين بإحضار كمامة خاصة ومناديل ورقية للاستخدام الخاص في حال العطاس أو السعال، بالإضافة لزجاجة مياه خاصة وأي أدوات خاصة بالامتحان، بما في ذلك أقلام وممحاة والآلات الحاسبة وفقا للتخصص ومتطلباته.

كما طالبتهم بالتواجد في المدرسة محل انعقاد الامتحان الساعة 8:30 صباحا، والتوجه فورًا للقاعة وعدم الانتظار بالساحة لتجنب التجمهر، موضحة أنّ تعليمات الامتحان للمتقدمين ستقدّم في تمام الساعة التاسعة، وسيتم البدء في الامتحان الساعة 9:30.

وشدّدت "أونروا" على أنّه "لن يسمح بأي شكل من الأشكال لأي متقدم بدخول قاعة الامتحان بعد الساعة العاشرة".

ودعت كل متقدم لوضع بطاقة الهوية الأصلية أو جواز السفر الأصلي على حافة الطاولة الخاصة به؛ ليتسنى للمراقب التحقق منها بسهولة.

وقالت إنّها تتوقع من المتقدمين "التعاون وإظهار حس عال من المسئولية والجدية تجاه الإجراءات المذكورة وأي متطلبات ضرورية للمحافظة على الصحة العامة والحول دون أي عدوى محتملة لفيروس كوفيد 19 على وجه الخصوص".

للاطّلاع على جدول أماكن وتاريخ انعقاد الامتحانات اضغط هنا.