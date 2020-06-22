84 بالمائة من وفيات كورونا لدى الاحتلال فوق سن 70 عامًا

الداخل المحتل-الرأي:

أشارت معطيات الاحتلال، حول ضحايا فيروس كورونا المستجد أن 53% من وفيات كورونا هي في صفوف الرجال فيما أن 47% من الوفيات كانت من بين النساء. ويشكل الرجال ما نسبته 55% من مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.



وصدرت هذه المعطيات عن وزارة صحة الاحتلال في السابع من مطلع الشهر الجاري عندما وقف عدد وفيات كورونا في إسرائيل على 298 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى صباح يوم 2020/6/21 305 حالات وفاة.

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وتبين المعطيات أن أعمار 28% من ضحايا فيروس كورونا بلغت أكثر من 90 عاما، فيما بلغت نسبة ضحايا الفيروس من بين أبناء شريحة 80-98 عاما نحو 33% من حالات الوفاة، وبلغت نسبة الضحايا من بين أبناء شريحة 70-79 عاما نحو 23% من حالات الوفاة، ويعني ذلك أن 84% من ضحايا فيروس كورونا المستجد في إسرائيل هم فوق جيل 70 عاما. وتبلغ نسبة أبناء 70 عاما وما فوق من بين سكان إسرائيل ما نسبته 9% من مجمل السكان.



وتظهر المعطيات أن 40% من ضحايا بفيروس كورونا المستجد هم من سكان منطقة تل أبيب فيما يسكن نحو ربع ضحايا في منطقة القدس (23.3%)، أما نسبة الوفيات من بين سكان منطقة الشمال فتبلغ نحو 10%، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الجنوب، أما أقل نسبة وفيات فوقعت في منطقة حيفا وبلغت نحو 7.2%.



وبحسب المعطيات فإن أكثر من 54% من ضحايا فيروس كورونا المستجد قد عانوا من مرض ضغط الدم وكذلك من أمراض أخرى، فيما عانى نحو 33.9% من ضحايا فيروس كورونا من مرض السكري فقط ومن أمراض أخرى أيضا، وعانى 32.9% من ضحايا فيروس كورونا المستجد من مرض في القلب وأمراض أخرى.​