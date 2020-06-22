لواء جفعاتي يُنهي تدريبات معقدة استعدادًا لحرب مع لبنان

الداخل المحتل-الرأي:

وضع" لواء جفعاتي" في جيش الاحتلال لمساتها الأخيرة على تدريبات معقدة استعدادا لحرب مقبلة مع لبنان، والتي انطلقت منذ بضعة أشهر.



وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الكتائب المختلفة في اللواء أجرب تدريبات في تضاريس معقدة وصعبة تحاكي حرب مع لبنان على الجبهة الشمالية، موضحةً أنه حاليا تتدرب كتيبتي شاكيد وصبرا في اللواء على نفس السيناريو.



وقال القائد في اللواء "دانيال أيلا" "نحن في تدريبات تحاكي تحديات سنواجهها في الحرب القادمة في الساحة الشمالية، ونجمع بين قدرات كل كتيبة هنا في المشاة والدروع والهندسة والاستخبارات، من أجل الوصول إلى استعداد كامل للحرب القادمة، وسنفوز في الحرب.



بدوره قال قائد لواء جفعاتي "إيتسيك كوهين" "إن لواء جفعاتي في نهاية تدريبات مهمة وقوية للغاية وبكل فخر جاهزون ومستعدون لأي مهمة، وخلال التدريبات قدم قادة الفرق أدوات حاسمة لطرق وتقنيات وتصورات أكثر دقة وملائمة عن العدو في حرب لبنان المقبلة".