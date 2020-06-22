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وفيات وإصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف المُغتربين الفلسطينيين

22 حزيران / يونيو 2020 09:14

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وافادت السفارة لدى السعودية بوفاة سليمان حسن حسين أبو مصطفى (72 عاما)، ومحمد حسن اليعقوبي (75 عاما)، وهانم فايز فوجو (70 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 35، وتسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 97.

ووفق آخر الاحصائيات تم تسجيل 156 وفاة و2240 إصابة بفيروس كورونا، و1262 حالة تعافي في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 9 إصابات جديدة في ولاية نيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 904، ويبقى عدد الوفيات 63 وعدد حالات التعافي 368.

وأكدت السفارة لدى ألمانيا أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بين ابناء الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 37، تعافي منها سابقا 15.

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