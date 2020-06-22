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الصحة بالضفة: 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل

22 حزيران / يونيو 2020 09:21

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 13 إصابة في مدينة الخليل، وإصابة في دورا بمحافظة الخليل.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه وبتسجيل الإصابات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 156 إصابة، والحصيلة الإجمالية منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين تصل إلى 1184 إصابة.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ 270 مواطنًا قادماً من مصر ظهرت وجميعها سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.

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