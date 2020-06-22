السعودية تصدر قرراها النهائي بشأن الحج هذا العام

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، بياناً حسم قرارها بشأن موسم الحج هذا العام، في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة "إن قرارها جاء نظرًا لما يشهده العالم من تفشي فيروس "كورونا" وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة حيال استمرار مخاطر الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين حول العالم".

وذكرت أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأضافت "يأتي ذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

وختمت بيانها "نتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، ونؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصنا الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم".