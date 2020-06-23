مانشستر يونايتد يهدد دى خيا بفقدان مكانه الأساسي الموسم المقبل

منح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حارسه ديفيد دى خيا فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل استعادة مستواه المعهود، ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يفكر بقوة في إعادة حارسه المعار الشاب دين هندرسون من صفوف شيفيلد يونايتد في الموسم الجديد، على أن يكون الحارس الأساسي للريد ديفيلز الموسم المقبل، حال عدم تحسن مستوى الإسباني ديفيد دي خيا.

وكان النرويجي أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، قد أعلنه دعمه إلى دي خيا بعد خطأه الأخير ضد توتنهام، الأمر الذي أثار احتمال أن دين هندرسون سيقاتل من أجل مكانه عندما تنتهي إعارته في شيفيلد يونايتد.

تابعت الصحيفة، إنه حال عودة دين هندرسون إلى مانشستر يونايتد ستكون بعد نهاية الموسم الجاري، فسيكون أمام دي خيا فرصة لإثبات نفسه خلال المباريات المتبقية من الموسم.

جدير بالذكر أن دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد، قد أعلن فى وقت سابق رغبته بأن يكون الحارس الأساسى للشياطين الحمر الموسم المقبل.