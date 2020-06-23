بعد فوز مانشستر سيتي.. متى يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي؟

نجح فريق مانشستر سيتى في تحقيق فوز كبير على ضيفه بيرنلى، بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "الاتحاد"، فى ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى عادت منافساته بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

في المقابل، سقط المتصدر ليفربول بقيادة نجمنا المصري، محمد صلاح، بالأمس في فخ التعادل ضد إيفرتون 0-0 في اللقاء الذي غاب عنه الفرعون المصري، ليبقى فارق الصدارة حاليا مع السيتي 20 نقطة.

متى يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي؟

يحتاج ليفربول إلى 5 نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 83 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف بـ 63 نقطة.

بذلك أصبح ليفربول يحتاج للفوز فى مباراتين من أجل حسم اللقب، ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس يوم 24 قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل، وإذا فاز سيتوج باللقب دون النظر لنتيجة السيتي المقبلة أمام تشيلسي.

سيناريو تعثر مان سيتى أمام تشيلسي

حال فوز ليفربول على كريستال بالاس فى الجولة الحادية والثلاثين، سيرتفع الفارق مؤقتًا إلى 23 نقطة، وهو ما يقود ليفربول إلى اللقب أيضًا فحال عدم فوز مانشستر سيتى على مضيفه تشيلسي في نفس الجولة، قبل أن يلتقي العملاقان مانشستر سيتي وليفربول 2 يوليو.