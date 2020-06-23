ملخص وأهداف مباراة بولونيا ضد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي

اقتنص يوفنتوس، فوزًا ثمينًا، من مضيفه فريق بولونيا، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدورى الإيطالى، التى عادت منافساته بداية من يوم السبت الماضى، بالمباريات المؤجلة من الجولة 25، بعد توقف طويل استمر لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أهداف بولونيا ضد يوفنتوس

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول، افتتح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، أهداف يوفنتوس، فى الدقيقة 23 من زمن المباراة، عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح، على يسار حارس بولونيا.

وأضاف النجم الارجنتيني باولو ديبالا، ثانى أهداف اليوفى، فى الدقيقة 36، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق الخصم.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، وسط محاولات من نجوم اليوفى، لإضافة أهداف أخرى، حيث أهدر رونالدو فرصة إنفراد محقق فى الدقيقة 52، وتعرض دالبرازيلى دانيلو، لاعب اليوفى للطرد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ترتيب الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيد للنقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق 4 نققاط عن الوصيف لاتسيو، برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد بولونيا، عند 34 فى المركز العاشر.

وتستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهة هيلاس فيرونا مع نابولى، وتختتم غدا الأربعاء، بـ 3 مباريات إنتر ميلان يستضيف ساسولو، أتلانتا يلعب مع لاتسيو وروما يواجه سامبدوريا.