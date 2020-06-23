الآثار الجانبية لإعطاء الحليب المجفف للأطفال



يؤكد الأطباء على أن الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة 6 أشهر على الأقل تمثل فائدة كبيرة للطفل، حيث يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها المولود الجديد لتلبية المتطلبات الغذائية في الأشهر الأولى، لأنه الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يحصل عليه الرضيع.



يساعد حليب الأم وفقا لتقرير موقع " onltmyhealtg"، في بناء عضلات الطفل ولكن في بعض الحالات ، لا يستطيع الأطفال هضم حليب الثدي، أو أن الأم غير قادرة على إطعام الطفل، وفي مثل هذه الظروف ، يُعطى الطفل الحليب الصناعي أو اللبن المجفف، ولكن هل من الآمن إطعام حليب الأطفال المجفف؟ هل هناك أي آثار جانبية لمسحوق حليب الأطفال؟ تعرفى على الإيجابيات والسلبيات .



ما هو الحليب المجفف؟

لا شيء يمكن أن يحل محل حليب الأم لنمو الطفل، ومع ذلك ، هناك بعض الحالات التي تكون فيها الرضاعة الطبيعية صعبة وبالتالي ، تقوم الأم بإرضاع الطفل المجفف أو الحليب الصناعي.

يتم تصنيع مساحيق حليب الأطفال بشكل مصطنع عن طريق تبخير الحليب السائل، وهي مصنوعة فقط لتلبية الاحتياجات الغذائية للطفل، وفي هذه الأيام ، تختار الكثير من الأمهات الحليب الاصطناعي لسبب أو لآخر.



ولكن لا يعرف الكثير منهم مزايا الحليب المجفف إلى جانب العيوب، وحاولنا من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على جميع المعلومات.



مزايا الحليب المجفف

غني بالمغذيات الأساسية: يتم تصنيع حليب الفورمول مع جميع العناصر الغذائية التي يجب إعطاؤها لحديثي الولادة لنموه وتطوره، كما أنه يحمي الطفل من الالتهابات وفقر الدم.

لا علاقة بنظام غذائي للأم: عادة ، تعتمد تغذية الطفل على النظام الغذائي للأم الرضاعة الطبيعية، ولكن في هذه الحالة ، يمكن للأم أن تأكل أي شيء.

سهل الرضاعة في أي وقت وفي أي مكان: بينما تصبح الرضاعة الطبيعية مشكلة في بعض الأماكن ، مع الحليب المجفف يصبح ذلك سهلاً. فقط حليبها وإطعام الطفل.

الآثار الجانبية للحليب المجفف

1. يفتقر إلى الأجسام المضادة:

لا يوجد أفضل من حليب الأم للطفل، حيث يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة تحمي الطفل من خلال تعزيز مناعته، ويفتقر الحليب المجفف إلى أجسام مضادة التى قد لا تقوي جهاز المناعة لدى الطفل.

2. لا يمكن هضمه بسهولة لبعض الأطفال:

نظرًا لأنه مسحوق صناعيًا ، قد لا يسهل هضمه بواسطة الطفل، وقد يستغرق المزيد من الوقت في الهضم، وفي بعض الأحيان ، يتقيأ الطفل مباشرة بعد شرب الحليب.

3. يستغرق بعض الوقت:

يجب أن تكون دقيقًا جدًا في صنع الحليب، فيجب وضع الكمية المناسبة للمسحوق في الكمية المناسبة من الماء، مما قد يستغرق بعض الوقت لصنعه.

4. مكلف:

في حين يتم إنتاج حليب الثدي بشكل طبيعي في جسم الأم ، فإن الحليب المجفف مخصص قد يكون مكلف لعملية التصنيع.

