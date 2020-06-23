فوائد تناول وجبة الافطار على صحة جسمك

قال خبراء التغذية إن الإفطار الصحي هو بداية رئيسية لليوم، ويساعد على تعزيز صحة اليوم وحمايته من الامراض والفيروسات، وخصوصا إذا احتوت وجبة الافطار على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن فوائد وجبة الافطار هى:

فوائد تناول وجبة الافطار



1:الوزن الصحي

الاهتمام بتناول وجبة الافطار يساعد على تعزيز صحة الجسم والوزن الصحى ويحمى الجسم من خطر الاصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

عندما لا تتناول وجبة الإفطار ، فمن المرجح أن تشعر بالجوع مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم .

2: السيطرة على سكر الدم.

يساعد تناول وجبة الإفطار في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم طوال اليوم ، سواء كنت مصابًا بداء السكري أم لا. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نتائج اختبار الجلوكوز العادية ، قد يساعدك هذا في تجنب مقاومة الأنسولين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري.

3:الاهتمام بتناول وجبة الافطار يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات .

4:وجبة الافطار الصحية تزود الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونمو الجسم والحفاظ على صحة الجهاز المناعى.

5:المواظبة على تناول وجبة الافطار يمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك فى حالة احتوائها على العديد من الفيتامنيات والعناصر الغذائية.

6:تساعد على التركيز والنشاط وتحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحميه من الامراض التى يتعرض لها.

7:تناول وجبة الافطار يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميها من الهشاشة والكسر .

ما يجب ان تحتوى عليه وجبة الافطار



وينصح ان تحتوى وجبة الافطار على

1:الحبوب الكاملة مثل "الشوفان، الخبز، الفطائر،الكعك".

2:البروتين منخفضة الدهون" البيض،اللحوم الخالية من الدهون، البقوليات،المكسرات".

3:منتتجات الالبان مثل" الحليب، الزبادي، والجبن".

4:الفواكه ومنها" التفاح، الموز، البرتقال، والكمثرى".

5:الخضراوات الطازجة مثل الطماطم والخيار والخس والجرجير.