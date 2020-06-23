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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2539 ) الثلاثاء 23/6/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين تسجّل أكبر حصيلة إصابات بالفيروس
وزير الخارجية الفلسطيني يخاطب اجتماع مجلس الأمن المخصص لمسألة الضم الأربعاء عبد الحميد صيام
عريقات: ائتلاف دولي واسع النطاق مناهض لمخطط الضم الإسرائيلي
بعد استباحة مستوطنين لـ”الأقصى”.. الشيخ صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد
"الصحة": لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة
الخارجية": لا إصابات بين العائدين من العالقين
مجلس الوزراء: اجتماع فلسطيني رفيع الأربعاء في الأغوار المهددة بالضم
أخبار إسرائيلية
يسخاروف: مخطط نتنياهو للضم يواجه 4 صعوبات
حالة وفاة و230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في دولة
العليا الإسرائيلية" تنظر غدًا في التماسين لسحب "الجنسية" و"الإقامة" من أسيرين فلسطينيين
الكاميرات على مداخل المدن والبلدات.. تجهيزات إسرائيلية للبطش والملاحقة
قناة عبرية: مناورة للجيش الإسرائيلي لمواجهة آثار الضم
أولمرت: القدس العربية يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية
اخبار دولية
«الخارجية» الأميركية: إسرائيل ستأخذ في الاعتبار تحذيرات العرب من «الضمّ»
بولتون: نتنياهو وقف بصف معارضي تواصل ترامب مع الإيرانيين
“الصحة العالمية”: كورونا ما يزال يتسارع في العالم
ملادينوف: "الضم" ضد القانون الدولي ويقضي على حلم الدولة
ممثل الإتحاد الاوروبي: علاقتنا مع إسرائيل ستتأثر في حال ضم أراض فلسطينية
البيت الأبيض يقرر الأُسبوع الجاري موقفه من الضم
أخبار عربية
السعودية" تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بضوابط خاصة
على خطى حفتر.. الإمارات جسر تواصل بين المجلس االانتقالي في اليمن وإسرائيل
الأردن يؤكد ضرورة إطلاق تحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بمشاركة دولية واسعة: الفلسطينيون ينظمون فعالية مركزية حاشدة في أريحا في مواجهة الضم أشرف الهور
جيش الاحتلال يستخدم الخنازير والخراف والكلاب في تدريبات وتجارب طبية وعسكرية
أكثر من 140إصابة جديدة بكورونا في الضفة والمخاوف تزداد من اتساع الدائرة… وتشديد…
مسؤول أوروبي: علاقتنا مع إسرائيل ستتأثر في حال ضم أراض فلسطينية
دولة قطر تتبرع لتقديم مساعدات غذائية لسكان قطاع غزة عبر “الأونروا”
فعاليات سياسية فلسطينية داخل أراضي 48 تدعو لتصعيد التصدي لمخطّط الضمّ
الشرق الاوسط
إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ «الضم» من الوصول إلى أريحا
فلسطين تسجّل أكبر حصيلة إصابات بالفيروس
إسرائيل تسمح باستئناف جزئي لزيارات عائلات الأسرى
عريقات: ائتلاف من 192 دولة يعارض «الضم» الإسرائيلي
الخليج الامارتية
عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على الأقصى -
الشروق المصرية
الرئاسة الفلسطينية: نحن الآن في مرحلة دفن سياسة الضم الإسرائيلي
قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
صحة فلسطين: تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في الخليل وبيت لحم
الاهرام المصرية
فلسطين: نخطو خطوات مهمة لإفشال مشروعات الضم الإسرائيلية
سفير روسيا بفلسطين: سياسة "الضم" الإسرائيلية ستقوض عملية السلام
الغد الأردنية
هل الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح مقبولة للفلسطينيين؟
عريقات: 192 دولة ترفض ضم الاحتلال أجزاء من الضفة
بعد استباحة مستوطنين لـ”الأقصى”.. الشيخ صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد
غزة: وقفة دعما لـ”اللاجئين” ورفضا لخطة “الضم” الإسرائيلية
الشرق القطرية
منحوتة في غزة تجسد معاناة اللاجئين
قوات الاحتلال الاسرائيلي تجتاز السياج التقني جنوب لبنان
الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقالاته التعسفية للفلسطينيين بالضفة
حركة فتح تتعهد بتصعيد المقاومة الشعبية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
(حشد): تستنكر اعتداء مجهولين على منزل رئيس المجلس التشريعي
صحة رام الله: ارتفاع حصيلة إصابات فايروس كورونا اليوم لـ 142
26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم
"أونروا" تعلن عن مكان وتاريخ انعقاد امتحان وظيفة معلم بغزة
حماس: أمن السلطة يكثف ملاحقته لمعارضي "سيداو"
أجهزة السلطة تكثف من ملاحقة واعتقال المعارضين لاتفاقية "سيداو"
الاحتلال يواصل عزل أسيرين منذ أكثر من (100) يوم
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل
القدس المحلية
الإغاثة الزراعية تنظم جولة ميدانية على برك تجميع مياه الأمطار بغزة
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب عابود
جماهير حاشدة تشارك في المهرجان الوطني بأريحا رفضاً لمخطط الضم
المالكي: اعتماد ثلاثة قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان
مركز حقوقي: السجن 45 يوماً عقوبة ضابط إسرائيلي قتل صياداً فلسطينياً بغزة
الحياة الجديدة
نص كلمة والدة الشهيد إياد الحلاق في مهرجان أريحا رفضا للضم
الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار الضم
إصابوا الرضيعة وجدّيها بالغاز المسيل للدموع
أبو ردينة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترمب وخرائطه
الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
الأيام
»ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين اليوم إلى 168
»النائب العام يمنع النشر بقضية تعرض طفلة للاغتصاب
»الشيخ: حال ضمّ أراضٍ من الضفة لن تكون هناك سلطة فلسطينية
»تسجيل 49 إصابة جديدة بـفيروس كورونا وبدء تطبيق الإغلاق في الخليل ونابلس
»البدء بتوسعة شارع استيطاني غرب بيت لحم وإجبار شقيقين على هدم منزلهما...
»غزة: رضا في أوساط المزارعين لوفرة محصولي القمح والشعير هذا الموسم
وكالة صفا
الاحتلال يمدد اعتقال المقدسية إيمان الأعور للأحد المقبل
أبو ردينة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم
الاحتلال يعتقل شابا ويواصل استهدافه لسكان العيسوية بقنابل الغاز
الاحتلال يجبر مقدسيا على تفريغ منزله تمهيدا لهدمه
مواجهات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس
الخارجية: 156حالة وفاة و2240 اصابة بصفوف جالياتنا في العالم
غزة: دعوة لتبني استراتيجية داعمة لنضال الأسرى
الأورومتوسطي" يرحب بإطلاق سراح موقوفين بتونس
التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال
مركز حقوقي: الاحتلال يجري محاكمات صورية لجنوده
وكالة الرأي الفلسطينية
استنكار حقوقي لإجراء الاحتلال "محاكمات صورية" لجنوده
وفيات وإصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف المُغتربين الفلسطينيين
إصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب أريحا المحتلة
84 بالمائة من وفيات كورونا لدى الاحتلال فوق سن 70 عامًا
حكومة رام الله: نتائج التوجيهي بالأسبوع الثاني من يوليو
الانتهاء من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى "الأقصى"
فلسطين اليوم
القيادي عزام: هدف مشروع "الضم" الإسرائيلي مصادرة أي احتمال لوجود قوة ثالثة غربي نهر الأردن
خبير يدعو لمشاورات أوسع لبدء العام الدراسي بسيناريو موحد بين الوكالة والحكومة
اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في نابلس
ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا لدى الاحتلال
إصابات برصاص قوات الاحتلال في منطقة الأغوار
سما نيوز
مركز حقوقي: السجن 45 يوماً عقوبة ضابط إسرائيلي قتل صياداً فلسطينياً بغزة
قرير: ادارة ترامب تناقش خطة الضم "التدريجية" في الضفة الغربي
الرئاسة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترمب وخرائطه
12 اصابة جديدة.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في فلسطين منذ صباح اليوم إلى 168
عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية
ملادينوف: "الضم" سيقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.. والاتحاد الاوروبي: لن يمر دون رد..!
لعبة الحرب".. مناورة للجيش الإسرائيلي تشمل عدة سيناريوهات لمواجهة آثار الضم
8 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز الحمرا
وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعا من غزة
الإغاثة الزراعية تنظم جولة ميدانية على برك تجميع مياه الأمطار بغزة
عرب 48
14 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ترفع إصابات اليوم إلى 156
أريحا: مهرجان شعبي رفضا للضمّ والاحتلال يمنع حافلات
رام الله: الاحتلال يطلق النار على شاب
لبنان: إجراء 100 فحص كورونا بمخيم عين الحلوة للّاجئين
مقدسيون للاتحاد الأوروبي: تحرّك لوقف انتهاكات الاحتلال
مستوطنون يعربدون بالضفة ويقتحمون الأقصى
وكالة وفا
الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
القواسمي: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل ..
إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله