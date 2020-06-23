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WWDC 2020 .. أبل تكشف عن أحدث أنظمة ماك macOS Big Sur

23 حزيران / يونيو 2020 05:49

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كشفت شركة أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2020 عن أحدث إصدار تشغيل لأجهزة ماك والذى يحمل اسم macOS Big Sur والذي يحمل باسم أكثر إنجليزية مقارنة بالإصدارين السابقين اللذين حملا أسماء لاتينية "موهافي - كاتالينا"، حيث يأتي النظام مع تحسينات عديدة وتغيرات كبيرة على التصميم، وبدون تغيرات كبيرة على طريقة العمل.

وبحسب شركة أبل فإن التحديثات الجديدة جعلت التطبيقات تظهر بطريقة مشابهة لتطبيقات أيفون إلى حد ما، وهو ما يجعلها أكثر سلاسة للعمل ودون تعقيدات، أما فيما يتعلق بشريط القائمة الرئيسية، فقد حصل على تغيرات وأصبح أكثر شفافية وأصبح يستوحي ألوانه بشكل تلقائي من خلفية الشاشة مثل ويندوز.

كما قامت شركة أبل بتحديث شكل تطبيقاتها مع macOS Big Sur وكذلك تحديث خيارات التحكم في القائمة الرئيسية وإضافة Control Center، كما وفرت أبل ميزة اختصارات التطبيقات أو الودجيت إلى نظام تشغيل ماك وذلك بشكل مشابه لأجهزة أيفون وأجهزة آيباد مؤخرًا.

كما وفر النظام الجديد عدد من التحديثات لمتصفح سفاري لجعله أكثر سرعة، وكذلك توفير ميزة الترجمة داخل المتصفح، بجانب إمكانية وضع صورة خلفية للصفحات، وإضافات جديدة مع ميزة لمنع تتبع المستخدمين للحفاظ على خصوصيتهم، كما وفر تحديثات على تطبيق الرسائل مع رموز Memoji وردود الرسائل مثلما قدمه iOS 14.

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