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محكمة بداية الشمال تعقد لأول مرة منذ افتتاحها

23 حزيران / يونيو 2020 05:53

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غزة- الراي

عُقدت الاثنين  محكمة بداية شمال غزة لأول مرة منذ افتتاحها برئاسة المستشار أزهري الربعي وعضوية كل من المستشار أحمد أبو نعمة والمستشار عبد الحكيم رضوان، كما حضر ممثلاً عن النيابة العامة سعادة المستشار محمد قعدان.

وقد تم النظر في 9 قضايا قتل، كما تم الحكم في 6 جنايات أُخرى و 8 طلبات كفالة و 10 استئنافات جزاء، و قد عملت الشرطة القضائية وحفظ النظام على تأمين إحضار الموقوفين.

 من الجدير بالذكر أنه تم افتتاح محكمة بداية شمال غزة منذ اكتوبر الماضي وللمرة الأولى يتم عقد المحكمة في مقرها اليوم، حيث كان يتم النظر في القضايا الجزائية داخل مراكز الإصلاح في المُحاكمات السريعة.

 يأتي ذلك في سبيل التخفيف عن كاهل المتقاضين والمُحامين وتحقيق العدالة الناجزة.

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