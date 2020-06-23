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الإدارة العامة لهندسة المركبات تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

23 حزيران / يونيو 2020 05:55

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غزة- الراي

شرعت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات حملة تنظيم عمل الورش الفنية والكراجات وذلك اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة.
وأكد أ. فضل حمودة نائب مدير عام الإدارة أن الهدف من هذه الحملة هو التأكيد على التزام أصحاب الورش الفنية والكراجات بمعايير السلامة والأمان الصادرة عن الوزارة لما لها من أهمية كبيرة تعود على المواطنين وأصحاب المنشآت.
وأوضح حمودة أن الوزارة أصدرت تعليماتها لكافة هذه المنشآت بضرورة التعامل ضمن معايير الوقاية والسلامة الصحية في ظل جائحة كورونا، داعيا أصحاب المنشآت إلى ضرورة تسوية أوضاعها وتسجيلها في الدوائر الحكومية المختصة.

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