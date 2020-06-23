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أسرة مصرية تزف ابنها بطريقة مضحكة إلى امتحان الثانوية العامة

23 حزيران / يونيو 2020 05:59

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لأسرة وهي تودع ابنها الذي يستعد للذهاب لأداء أحد امتحانات الثانوية العامة في مصر، فبدلاً من حالة القلق والتوتر التي تعيشها معظم الأسر خصوصاً الأمهات قررت هذه الأسرة توديع الابن بطريقة مبتكرة جداً.

الثانوية العامة

ويظهر خلال الفيديو الشاب طالب الثانوية العامة وهو في الشارع لكن عائلته في المنزل ويقفون على الشرفة مع أغنية تشجيع كتكوت والغناء والرقص عليها لزيادة الحماس لدى الطالب وإبعاده عن حالة التوتر والقلق قبل الامتحان.

الأغنية التي اعتمدت عليها العائلة هي من فيلم كتكوت بطولة محمد سعد، الذي حقق لسعد شهرة كبيرة وارتبط اسمه بشخصيات أعماله سواء في فيلم اللمبي أو كتكوت.

الفيديو تم تصويره قبل امتحان اللغة العربية وهو أول امتحان في شهادة الثانوية العامة في مصر والتي تحدد مستقبل أي طالب والكلية التي يمكنه الالتحاق بها بعد ذلك بناءاً على درجاته وهو ما يدفع أغلب العائلات إلى التعامل مع الموقف بطريقة مختلفة تماماً عن تعامل هذه العائلة بطريقة مضحكة.

الفيديو حقق ما يقارب الـ100 ألف مشاهدة بعد نشره بفترة قصيرة كما تم تداوله بشكل كبير على موقع تويتر مع الكثير من التعليقات منها المؤيد لهذه الطريقة ومنها الناقد بسبب أداء الامتحانات رغم انتشار فيروس كورونا في مصر.

إلا أن أغلب التعليقات كانت إيجابية واعتبرت أن تعامل الأسرة بهذا الشكل مع طالب يستعد لأداء الامتحان سبب كافي كي يرقص في الشارع ويتخلص تماماً من أي قلق لديه سواء على الامتحان أو على التقاط فيروس كورونا حتى أن بعضهم قرر تطبيق نفس الفكرة مع أشقائهم الطلبة في المنزل.

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