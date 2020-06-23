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اللواء أبو نعيم يتفقد المديرية العامة للدفاع المدني

23 حزيران / يونيو 2020 06:05

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غزة- الراي

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، برفقة مساعده اللواء محمود أبو وطفة، صباح الإثنين، مقر المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة،حيث كان فى استقبالهم  كلّ من مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين ومدراء الإدارات في الجهاز.

بدوره، أشاد اللواء أبو نعيم بجهود الدفاع المدني في سبيل تحقيق الحماية المدنية وتنفيذ مهمات صعبة في أوقات الأزمات الحروب والكوارث.

وقال اللواء أبو نعيم: "الدفاع المدني يسير بخطوات ثابتة رغم الإمكانيات والمقدرات المتهالكة، ومنع إدخال إمكانيات جديدة في ظل الحصار المفروض على غزة".

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة وتنفذ مهام كبرى، الأمر الذي يتطلب إمداده بالإمكانيات اللازمة في ظل التطور العمراني وزيادة عدد السكان في قطاع غزة.

من جانبه، رحب اللواء شاهين بزيارة قيادة الوزارة، مستعرضاً إنجازات الدفاع المدني خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات المادية والبشرية.

وأكد مدير الدفاع المدني أن طواقم الجهاز استقبلت آلاف عمليات الاستجابة من المواطنين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة أتت على مكوّنات الجهاز وخلّفت خسائر كبيرة في مقدراته وإمكانياته.

وقال اللواء شاهين: "يُسجّل الدفاع المدني إنجازات مهمة، ويعمل بكل جهد، ويواصل الليل بالنهار من أجل الارتقاء بالعمل الإغاثي للمواطنين، ونشر الوعي المجتمعي للجمهور حول كيفية التعامل مع الكوارث والأزمات"، لافتاً إلى أن الجهاز يسعى حالياً لتطوير آليات الإنذار المبكر في المنشآت الخطرة، وأماكن تخزين المواد ذات التأثير الخطر. 

وتضمن اللقاء عرض فيديو مرئي يسلط الضوء على مهام الدفاع المدني وإنجازاته وطموحاته خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الجولة، تفقد اللواء أبو نعيم واللواء أبو وطفة عدداً من مرافق الدفاع المدني في مقره الرئيسي بمنطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

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