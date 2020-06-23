الزكاة بالأوقاف تتكفل بدفع ايجار 21 شهر لأسرة فقيرة

غزة- الراي

تكفلت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بدفع بدل إيجار لمدة ( 21 شهر ) لأسرة من الأسر المتعففة في قطاع غزة بتكلفة (1800) دولار بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية، وذلك في ظل الظروف الصعبة والطارئة التي حلت بالأسرة بعد سقوط سقف المنزل عليهم واصابة ثلاثة من أفراد تلك الأسرة.

بدوره ،أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن الزكاة ستبقى دائماً مسانداً وداعماً لأبناء شعبنا، لتعزيز صموده في وجه الاحتلال، ولن تدخر جهداً في ذلك من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها بشكل مستمر.

مشيرًا الى أن الإدارة العامة للزكاة وانطلاقًا من واجبها الأخلاقي والوطني باشرت فورًا بإيواء الأسرة ، مؤكداً أن لديها العديد من المشاريع في هذا الجانب.