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الإدارة العامة للزكاة توزع لحوم العجول الطازجة على (330) أسرة فقيرة

23 حزيران / يونيو 2020 06:19

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غزة- الراي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف “ لحوم العجول الطازجة ”، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية, وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية في غزة جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع

بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم توزيع لحوم العجول الطازجة على ( 330 ) أسرة فقيرة, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالية التي يعيشونها في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة .

وشكر اسليم مجموعة عطاء علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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