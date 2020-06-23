وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنتهى من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العبادلة يوضح أسباب التجربة الناجحة في قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي يعقد لجنة اختبار لطالبات السند بالقراءات وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الإسعاف والطوارئ بالصحة تنفذ 5 آلاف مهمه خلال شهر مايو وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية تنفذ حملة لتنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للزكاة توزع لحوم العجول الطازجة على (330) أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تتكفل بدفع ايجار 21 شهر لأسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط موادًا غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية اللواء أبو نعيم يتفقد المديرية العامة للدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية أسرة مصرية تزف ابنها بطريقة مضحكة إلى امتحان الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

اللجنة الوطنية تنفذ حملة لتنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

23 حزيران / يونيو 2020 06:21

1
1

غزة- الراي

نفذت اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة حملة تنظيف لمقبرتي  الدمرداش والطوارئ بمنطقة التفاح الشرقي "الشعف" من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

بدوره أوضح د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة أن هذه الحملة جاءت بمبادرة كريمة من اللجنة الوطنية، وبمشاركة عدة مؤسسات رسمية وأهلية، مشيراً إلى أن الحملة شكلت لوحة رائعة في العمل التطوعي حيث شملت تنظيف المقبرتين وإزالة المخلفات وطلاء جدرانها الخارجية وتعليق لافتات إرشادية.

وأشار سالم إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية والعائلات في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.

وثمن سالم جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف وداعميها على لما بذلوه من أجل إنجاح المبادرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً ضد ضم الأرض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟