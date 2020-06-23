اللجنة الوطنية تنفذ حملة لتنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

غزة- الراي

نفذت اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة حملة تنظيف لمقبرتي الدمرداش والطوارئ بمنطقة التفاح الشرقي "الشعف" من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

بدوره أوضح د. محمد كمال سالم مدير أوقاف غزة أن هذه الحملة جاءت بمبادرة كريمة من اللجنة الوطنية، وبمشاركة عدة مؤسسات رسمية وأهلية، مشيراً إلى أن الحملة شكلت لوحة رائعة في العمل التطوعي حيث شملت تنظيف المقبرتين وإزالة المخلفات وطلاء جدرانها الخارجية وتعليق لافتات إرشادية.

وأشار سالم إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية لتنظيف مقابر محافظة غزة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية والعائلات في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.

وثمن سالم جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف وداعميها على لما بذلوه من أجل إنجاح المبادرة.