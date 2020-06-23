وحدة الإسعاف والطوارئ بالصحة تنفذ 5 آلاف مهمه خلال شهر مايو

غزة- الراي

أكدت وزارة الصحة أن وحدة الإسعاف والطوارئ تعد مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة، حيث تقدم خدماتها وفقاً للمعايير الدولية والمهنية المتبعة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن وحدة الاسعاف والطوارئ أنها نفذت نحو 5 آلاف مهمه عمل متنوعة خلال شهر مايو 2020.

وبين التقرير، أن مهام نقل مرضى غسيل الكلى بلغ (1079)حاله، بينما بلغ عدد الحالات التي تم نقلها من مستشفى الى أخر (1114)حاله ،الى جانب (56)مهمه نقل للمرضى من العيادات الحكومية والوكالة الى المستشفيات و(149) مهمة نقل المرضى من والى معبر رفح.

ونوه الى أنه تم نقل (56) حالة خروج من المستشفيات،و(23) حالة طارئة من موقع الحدث ،ونقل (33)حالة طب شرعي و (331) حالة تم نقلها لتلقي الخدمات التشخيصية في المستشفيات.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت (235) مهمة لنقل المرضى من والى معبر بيت حانون، و(6)حالات مرضية الى مراكز التأهيل ،ونقل (142)عينة فحص طبية لمرضى الحجر الصحي .

وعلى صعيد نقل الحالات داخل أقسام المستشفيات ،بلغت (616)حاله بالإضافة الى (411) مهمة لنقل المرضى الى مراكز الحجر الصحي و(101)مهمه طارئة لتغطية مناطق الحجر الصحي .

يذكر أن طواقم الاسعاف والطوارئ انجزت العديد من المهام الادارية والطارئة كما و تبقى على جهوزية واستعداد لخدمة المرضى على مدار الساعة.