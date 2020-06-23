ما أسباب نجاح تجربة غزة في مواجهة "كورونا"؟

غزة- الراي

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في الادارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة د. رامي العبادلة أن التجربة الناجحة في قطاع غزة في مواجهة فيروس كوفيد 19 تعود إلى الاجراءات التي لم يسبق لها مثيل في دول العالم، إلى جانب التنبه المبكر من قبل قيادة الوزارة للخطر وتقديرها لانتشاره في دول العالم وتطويرها للإجراءات بشكل مستمر لمواجهة الفيروس في قطاع غزة.

وقال العبادلة تعقيبا على انتشار الموجة الثانية من الفيروس من دول العالم والإقليم المجاور، إن قطاع غزة لم يشهد موجة أولى وأن الحالات بقيت محصورة على القادمين من الخارج وداخل مراكز الحجر الصحي.

وشدد على ضرورة التزام التعليمات المتبعة من قبل وزارة الصحة وارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة، مشيراً إلى أن قطاع غزة لا يزال ليس بمنأى عن الخطر في ظل انتشار الفيروس في دول ومناطق الاقليم المجاور.

وأشار العبادلة إلى أن أكثر من نصف الكوادر الصحية في قطاع غزة تعرضت إلى تدريبات مكثفة للتعامل مع المرضى في حال لا قدر الله انتشار الفيروس في القطاع.