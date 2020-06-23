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متوقع تشغيله في الأول من يوليو المقبل

الصحة تنتهى من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى

23 حزيران / يونيو 2020 06:38

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غزة- الراي

انتهت وزارة الصحة من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى بسعة سريرية 5 أسرة.
و أفاد د.يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات بوزارة الصحة،أن هذا القسم تم تجهيزه بالكامل و دعمه بأجهزة التنفس الصناعى لللازمة للمواليد ،الى جانب دعمه بكادر تمريضى ليصل الى 10 حكيمات و جارى الأن تدريبهم على تشغيل القسم.
و أوضح د.فحجان أن من المقرر افتتاحه في الأول من يوليو المقبل ،و الذى سيخفف المعاناة عن السيدات و مواليدهن في المحافظة الوسطى من التنقل بين المحافظات ،مشيرا الى أن الحالات كانت تحول سابقا الى مجمع ناصر الطبى و مجمع الشفاء لعدم توفر الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى.

و أكد على أن هذا القسم سيقدم خدمة كاملة للأطفال حديثى الولادة و اضافة نوعية للخدمة الصحية و مكمل لقسم الحضانة و تخفيف الضغط علىالحضانات في مستشفيات القطاع و الذى يتسع ل 20 سرير،لافتا الى أن نسبة اشغال الاسرة في قسم الحضانة تصل الى 120%،في ظل التعداد السكانى للمحافظة الوسطى الذى يصل الى 400 ألف نسمة.

ويأتى تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى في اطار تقديم خدمة أمنة و ميسورة للمتلقى الخدمة و تخفيف ضغط التحويل من قسم الحضانة على المستشفيات الأخرى ،و المحافظة على صحة و سلامة الأم و جنينها خاصة حالات الحمل الخطرة.

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