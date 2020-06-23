"الشباب والرياضة" تعلن عن الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية

غزة- الراي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس الاثنين عن الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية - "خليك بالبيت"' وذلك بعد إجراء القرعة في مقر الوزارة

وكانت الوزارة قامت بنشر ٣٠ سؤالا على مدار شهر رمضان تضمنت معلومات عن برامج عمل الوزارة والنشاط الرياضي ومعلومات عامة متنوعة، حيث خصصت المسابقة لفئة الشباب من عمر ١٨-٣٥ عاما، وبعد إجراء القرعة جاءت النتائج على النحو التالي:

1. شروق شاهر يوسف مقداد المركز الأول 300 شيكل

2. محمود أحمد عبد القادر اللوح المركز الثاني 250 شيكل

3. محمد بسام يوسف القاضي المركز الثالث 200 شيكل

4. رفيق صابر عبد القادر أبو شمالة المركز الرابع 150 شيكل

5. ايمان محمد ابراهيم مطر المركز الخامس 100 شيكل

6. سوزان ابراهيم محمود الدحدوح المركز السادس 50 شيكل

7. فداء نبيل ابراهيم فرج المركز السابع 50 شيكل

8. أحمد سلامة عبد الله سلامة المركز الثامن 50 شيكل

9. ميساء عبد الناصر العقاد المركز التاسع 50 شيكل

10. تسنيم أحمد عوض المدهون المركز العاشر 50 شيكل