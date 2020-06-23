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اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة موضوعات

23 حزيران / يونيو 2020 07:38

اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة موضوعات
اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة موضوعات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعاً دورياً بحضور رئيس اللجنة المستشار النائب محمد فرج الغول، والنائب د. مروان أبوراس، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب د. محمد شهاب.

وناقشت اللجنة القانونية خلال اجتماعها عدد من مشروعات القوانين الهامة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتي تم احالتها من جهات الاختصاص، من ضمنها مشروع قانون حماية الأسرة من حيث اقراره في الضفة المحتلة بعيداً عن المجلس التشريعي، وما يحتويه من مواد مخالفة للشريعة الإسلامية.

وتابعت اللجنة شكاوى المواطنين الواردة إليها، ومخرجات ورشات العمل وتوصيات الزيارات التي نفذتها خلال الفترة الماضية.

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