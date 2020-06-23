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جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

23 حزيران / يونيو 2020 08:20

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس
جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه

خان يونس- الرأي

افتتحت جمعية قوافل الخير، بئراً ومحطة تحلية مياه لصالح مسجد ذو النورين في خانيونس جنوب قطاع غزة، بتبرعات وصدقات أهل الخير.

وحضر حفل الافتتاح، مدير جمعية قوافل الخير علي المغربي وأعضاء من مجلس الإدارة ووجهاء من أهالي المنطقة.

وقال مدير الجمعية علي المغربي: "اليوم نفتتح مشروع خيري جديد سيستفيد منه رواد مسجد ذو النورين وأهالي منطقة عبسان في خانيونس، وسيكون هذا العمل صدقة جارية لمن تبرع وتصدق في الدنيا والآخرة".

وساد الافتتاح أجواء من الفرحة والسعادة بإنهاء المعاناة الناجمة عن عدم وصول المياه وانقطاعها لفترات طويلة وملوحتها.

وأشار المغربي إلى أن جمعية قوافل الخير وصلت في مشاريع حفر الآبار الى رقم (35)، مشيرا الى وجود العديد من مشاريع حفر الآبار التي مازالت قيد الانشاء في مناطق مختلفة من القطاع.

وشكر مدير الجمعية، أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم الكريمة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون الفقر والبطالة المرتفعة بسبب الحصار المتواصل والاغلاق الناجم عن كورونا.

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جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

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