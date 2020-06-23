الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل سكان قرية العيسوية شمال شرق القدس واعتقلت 10 الشبان، وهم: علي محمد عبيد، امجد علي عبيد، محمود شفيق عبيد، محمود رمضان عبيد، اياس حسين عبيد، تامر درويش، مجد مصطفى، محمد وليد عبيد، نايف وسيم عبيد، علوش نايف عبيد.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: إبراهيم ماخر خميس (18 عاما)، من حي وادي شاهين، ونضال إبراهيم أبو عاهور (41 عاما)، من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.