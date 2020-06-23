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إصابات بمواجهات عقب اقتحام مقام يوسف بنابلس

23 حزيران / يونيو 2020 08:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس - الرأي

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، خلال مواجهات أعقبت اقتحام مستوطنين بحماية جنود الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط المقام؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين له، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، ما أسفر عن إصابة المواطن حسين جميل حشاش "بالمطاط" في القدم، والعشرات بالإختناق، من بينهم طفلة.

وكان جنود الاحتلال قد اعتدوا بالضرب على المواطنين محمد خليل ترتير، وسعد سالم أبو مزروع، ما أدى إلى إصابتهما برضوض في أنحاء متفرقة من جسدهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة الماضية، ثلاثة شبان من سكان بلدة بيتا جنوبا، خلال مرورهم على حاجز حوارة جنوب نابلس، وهم: سعيد رباح دويكات، وأصيل ناصر دويكات، وأحمد ياسر دويكات.

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