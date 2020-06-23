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الاحتلال يهدم منزلًا ببلدة سلوان

23 حزيران / يونيو 2020 09:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والشرطة اقتحمت حي البستان في البلدة، وحاصرت منزل المواطن محمد الرجبي بالكامل، وأغلقت عدة مداخل مؤدية اليه، ثم شرعت بعملية هدم يدوية للبناء.

وذكرت عائلة الرجبي، أن طواقم بلدية الاحتلال بدأت بعملية هدم منزلها بآليات هدم يدوية، حيث لا يوجد امكانية لوصول آلياتها الى موقع المنزل، وتقوم في هذه الأثناء بقص اسقف المنزل، وهي طريقة هدم جديدة.

وأضافت أن بلدية الاحتلال قامت بملاحقتها منذ بناء منزلها قبل أقل من شهرين، باقتحام المنزل عدة مرات، واصدار قرار الهدم الإداري دون امكانية لتجميده.

 كما أمهلت محكمة الاحتلال العائلة مهلة انتهت الاسبوع الماضي لتنفيذ قرار الهدم بيدها، الا ان العائلة رفضت ذلك حتى لا يكون الهدم الذاتي سابقة تستخدم في حي البستان والمهددة منازله بالهدم، لصالح المشاريع الاستيطانية.

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