156 وفاة و2240 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسيطنية إلى 156، بعد وفاة 3 مواطنين في السعودية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن سفارة دولة فلسطين بالسعودية أعلنت عن وفاة 3 فلسطينيين في السعودية، وهم؛ سليمان حسن حسين ابو مصطفى (72 عاماً)، ومحمد حسن اليعقوبي (75 عاماً)، وهانم فايز فوجو (70 عاماً)، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية إلى 35، بينما سُجلت 8 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 97 إصابة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 2240 إصابة، كما سُجلت 1262 حالة تعافٍ.