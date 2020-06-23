وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا في بلدة سلوان وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات عقب اقتحام مقام يوسف بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين وكالة الرأي الفلسطينية جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنفذ جولة إرشادية لمربي الثروة الحيوانية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة موضوعات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنتهى من تجهيز قسم العناية المكثفة للمواليد في مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية العبادلة يوضح أسباب التجربة الناجحة في قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

156 وفاة و2240 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

23 حزيران / يونيو 2020 10:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسيطنية إلى 156، بعد وفاة 3 مواطنين في السعودية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن سفارة دولة فلسطين بالسعودية أعلنت عن وفاة 3 فلسطينيين في السعودية، وهم؛ سليمان حسن حسين ابو مصطفى (72 عاماً)، ومحمد حسن اليعقوبي (75 عاماً)، وهانم فايز فوجو (70 عاماً)، جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية إلى 35، بينما سُجلت 8 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 97 إصابة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 2240 إصابة، كما سُجلت 1262 حالة تعافٍ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟