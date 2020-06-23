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مؤتمر مهم لكتائب القسام خلال أيام بشأن خطة الضم

23 حزيران / يونيو 2020 10:40

أبو عبيدة
أبو عبيدة

غزة- الرأي

كشفت صحيفة فلسطين المحلية، نقلاً عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمرا صحفيا مهما تعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس خلال أيام.

وأفادت المصادر بأن المؤتمر سيخرج به الناطق العسكري باسم القسام "أبو عبيدة"، لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية "حد السيف" التي أحبطت الكتائب بموجبها عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة.

وحذّر أبو عبيدة في حينه سلطات الاحتلال من أن مواصلة عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، "يرفع من فاتورة الحساب التي يتوجب على الاحتلال دفعها متى أرادت المقاومة ذلك".

وأعلنت حكومة الاحتلال أنها تعتزم تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في مطلع يوليو/ تموز المقبل، ويشمل الضم منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة.

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