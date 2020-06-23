حماس تدعو لثورة عارمة لإفشال خطة الضم

غزة- الرأي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا للثورة في كل مكان، حتى نطهر أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، مؤكدةً أن عدونا أوهن من بيت العنكبوت إن تحركنا صفًا واحدًا لمقاومته وطرده عن أرضنا ومقدساتنا.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن العدو الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية، وبعض العرب المتآمرين، يستعدوا ليعلنوا مؤامرة جديدة من المؤامرات ضد فلسطين، مؤامرة ضم الأراضي، لتصبح به الضفة الغربية والأغوار أرضًا يهودية صهيونية لا حق ولا وجود لأي فلسطيني بها.

وأكدت أن هذه المؤامرة استكمال لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948م، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة.

دعت الحركة شعبنا للمشاركة الفاعلة والقوية في الأنشطة والفعاليات كافة ضد قرار الضم، معتبرةً المشاركة واجب ديني وأخلاقي ووطني.

وأكدت أن الثورة الشعبية العارمة، والتحركات الجماهيرية الشاملة والعامة، وتفعيل كل أدوات المقاومة كفيلة برد العدوان الصهيوني وإيقاف العالم الظالم المتآمر عند حده، وليكتب التاريخ أن هذا الجيل من شعب فلسطين وشعوب الأمة قد حمى أرضه ومقدساته، وأفشل العدوان والمؤامرات مهما بلغت الأثمان.