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الاقتصاد تُوضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة لغزة

23 حزيران / يونيو 2020 01:11

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الإقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة" إلى قطاع غزة .

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن قرار السماح بإدخال الملابس المستعملة سيكون مؤقتاً، ولعدم تكبيد التجار الذين استوردوا هذه الملابس مزيداً من الخسائر المادية كونها محجوزة في المعابر منذ فترة بسبب جائحة كورونا وثمنها مدفوع، مشيرةً إلى أن القرار سيتم تقييمه بشكل دوري ودائم .

وذكرت أن القرار يأتي دعما للنشاط الإقتصادي في قطاع غزة، مشددةً على ضرورة التزام التجار بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة .

وتنص الاجراءات على أن يتم حجز الملابس المستخدمة لمدة 48 ساعة وغسلها قبل عرضها للبيع حسب البروتوكول المعد من وزارة الصحة بالإضافة لإرتداء العمال كفات شديدة التحمل، ومراييل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضاعة من الحاويات .

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