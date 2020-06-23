المالية تجري جولة تفقدية لأراضي المحررات

غزة- الرأي

أجرى وكيل وزارة المالية عوني الباشا ومدير عام اللوازم العامة أحمد الشنطي ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية اسامة بكرون جولة تفقدية لأراضي المحررات الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح_ جنوب قطاع غزة برفقة مدير عام الهيئة العامة للمحررات شكري النجار وبالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة أ. إبراهيم القدرة.

وبين الباشا أن هدف الجولة تفقد الاراضي المزروعة بالفواكه والحمضيات واللوزيات وبحث استثمار باقي المناطق وتحويلها من رمال صفراء إلى مناطق زراعية خضراء تساهم في تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي لمواطني قطاع غزة بالإضافة لبحث إمكانية استصلاح أراضي جديدة بحيث تصبح مزارع خضراء تساهم في تحقيق الأهداف الحكومية

وثمن الباشا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للمحررات وحرصها على الاراضي المزروعة ومساهمتها بشكل كبير في حفظ الأمن الغذائي رغم كل محاولات الاحتلال في إفشال هذه الجهود عبر الحصار ومنع استيراد المواد الخام اللازمة للزراعة .