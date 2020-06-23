وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الحكم المحلي بالتشريعي تقعد اجتماعاً دوريا لمناقشة عدد من الملفات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد شؤون الجمعيات التعاونية لتقديم النصائح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنظم جولة ميدانية علي مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تختتم برنامجها التدريبي الثاني للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدرس تعويض المصابين من منتسبي الأمن الوطني ووزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية المالية تجري جولة تفقدية لأراضي المحررات وكالة الرأي الفلسطينية المالية تشارك في ورشة عمل لتحليل مخاطر معبر رفح للبترول وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تعزز تعاونها مع كلية الدراسات المتوسطة بجامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تُوضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة لغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تجري جولة تفقدية لأراضي المحررات

23 حزيران / يونيو 2020 02:43

المالية تجرى جولة تفقدية لأراضي المحررات
المالية تجرى جولة تفقدية لأراضي المحررات

غزة- الرأي

أجرى وكيل وزارة المالية عوني الباشا ومدير عام اللوازم العامة أحمد الشنطي ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية اسامة بكرون جولة تفقدية لأراضي المحررات الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح_ جنوب قطاع غزة برفقة مدير عام الهيئة العامة للمحررات شكري النجار وبالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة أ. إبراهيم القدرة.

وبين الباشا أن هدف الجولة تفقد الاراضي المزروعة بالفواكه والحمضيات واللوزيات وبحث استثمار باقي المناطق وتحويلها من رمال صفراء إلى مناطق زراعية خضراء تساهم في تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي لمواطني قطاع غزة بالإضافة لبحث إمكانية استصلاح أراضي جديدة بحيث تصبح مزارع خضراء تساهم في تحقيق الأهداف الحكومية

وثمن الباشا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للمحررات وحرصها على الاراضي المزروعة ومساهمتها بشكل كبير في حفظ الأمن الغذائي رغم كل محاولات الاحتلال في إفشال هذه الجهود عبر الحصار ومنع استيراد المواد الخام اللازمة للزراعة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟