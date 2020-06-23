العدل تدرس تعويض المصابين من منتسبي الأمن الوطني ووزارة الداخلية

غزة- الرأي

ترأست وزارة العدل اليوم اللجنة القانونية لدراسة تعويض إصابات العمل الخاصة بالموظفين المنتسبين لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وقال مدير عام وحدة حقوق الإنسان بالوزارة المستشار أحمد الكحلوت أن اللجنة تشكلت وفق قرار صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويحمل رقم 1438.

وستعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً للتوصل للآلية التي سيتم إقرارها للتعويض، بعد ان استعرض الأعضاء اليوم القوانين والقرارات الخاصة بهذا الملف.

وحضر الاجتماع الأول كلٌّ من د.أيمن عاشور وأ. رامز العبسي عن وزارة الداخلية،وأ. محمد الحداد من وزارة العمل.